Коронавирус в Киеве. Карта: Виталий Кличко в Telegram

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Коронавирус в Киеве за сутки подтвердили у 577 человек.

Подхватили коронавирусную болезнь COVID-19 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет. Также болеют 19 девочек от одного до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Также заболел 21 медик. Об этом 29 октября сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В больницы столицы попали 63 пациента, а остальных врачи отправили лечиться домой. Больше всего больных обнаружили в Деснянском районе — 129 человек. Еще 104 и 75 случаев обнаружили в Днепровском и Дарницком районах.

С начала эпидемии уже умерли 726 киевлян, вчера COVID-19 унес жизни 5 больных. За минувшие сутки выздоровели 259 жителей столицы, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 405 человек. Всего в Киеве регистрировали 36 тыс. 27 случаев коронавируса.

Напомним, 28 октября в Украине обнаружили 7 тыс. 342 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 112 человек, а 2 тыс. 990 человек сумели преодолеть вирус.