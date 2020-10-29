Коронавирус в Украине. Фото: сайт Кличко

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Статистика коронавируса в Украине ухудшается — за 28 октября выявили 7 тыс. 342 новых случая COVID-19.

За минувшие сутки болезнь унесла жизни 112 человек, а 2 тыс. 990 человек сумели преодолеть вирус. Вчера медики регистрировали 7 тыс. 872 подозрения на заражение. Об этом 29 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

С начала пандемии заболели уже 370 тыс. 417 человек, а умерли от коронавируса 6 тыс. 868 больных. Выздоровели уже 151 тыс. 632 гражданина, также медики фиксировали 443 тыс. 684 подозрения на заражение.

Больше всего случаев коронавируса 28 октября фиксировали в таких регионах:

Киев — 577 новых больных:

Харьковская область — 575 зараженных;

Хмельницкая область — 478 новых инфицированных;

Одесская область — 416 больных;

Львовская область — 405 зараженных;

Черновицкая область — 397 новых инфицированных.

28 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Луганской и Кировоградской областях — 66 и 96 зараженных соответственно.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что из всего фонда коек, который выделили для больных коронавирусом, уже занято 25,4 тыс. из возможных 52 тыс. Сейчас Минздрав перепрофилирует четыре больницы в регионах для лечения больных коронавирусом.