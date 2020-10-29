7 тыс. 342 случая COVID-19 обнаружили в Украине за сутки, а выздоровели почти 3 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145730-7-tys-342-sluchaya-covid-19-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-a-vyzdoroveli-pochti-3-tys-bolnyh.htmlРакурс
Статистика коронавируса в Украине ухудшается — за 28 октября выявили 7 тыс. 342 новых случая COVID-19.
За минувшие сутки болезнь унесла жизни 112 человек, а 2 тыс. 990 человек сумели преодолеть вирус. Вчера медики регистрировали 7 тыс. 872 подозрения на заражение. Об этом 29 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
С начала пандемии заболели уже 370 тыс. 417 человек, а умерли от коронавируса 6 тыс. 868 больных. Выздоровели уже 151 тыс. 632 гражданина, также медики фиксировали 443 тыс. 684 подозрения на заражение.
Больше всего случаев коронавируса 28 октября фиксировали в таких регионах:
- Киев — 577 новых больных:
- Харьковская область — 575 зараженных;
- Хмельницкая область — 478 новых инфицированных;
- Одесская область — 416 больных;
- Львовская область — 405 зараженных;
- Черновицкая область — 397 новых инфицированных.
28 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Луганской и Кировоградской областях — 66 и 96 зараженных соответственно.
Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что из всего фонда коек, который выделили для больных коронавирусом, уже занято 25,4 тыс. из возможных 52 тыс. Сейчас Минздрав перепрофилирует четыре больницы в регионах для лечения больных коронавирусом.