Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n145730-7-tys-342-vypadky-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-odujaly-mayje-3-tys-hvoryh-infografika.html

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Статистика коронавірусу в Україні погіршується — за 28 жовтня виявили 7 тис. 342 нових випадки COVID-19.

За минулу добу хвороба забрала життя 112 осіб, а 2 тис. 990 осіб зуміли подолати вірус. Вчора медики реєстрували 7 тис. 872 підозри на зараження. Про це 29 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Із початку пандемії захворіли вже 370 тис. 417 осіб, а померли від коронавірусу 6 тис. 868 хворих. Одужали вже 151 тис. 632 громадянина, також медики фіксували 443 тис. 684 підозри на зараження.

Найбільше випадків коронавірусу 28 жовтня фіксували у таких регіонах:

Київ — 577 нових хворих:

Харківська область — 575 заражених;

Хмельницька область — 478 нових інфікованих;

Одеська область — 416 хворих;

Львівська область — 405 заражених;

Чернівецька область — 397 нових інфікованих.

За 28 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Луганській та Кіровоградській областях — 66 та 96 заражених відповідно.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що з усього фонду ліжок, який виділили для хворих на коронавірус, вже зайнято 25,4 тис. із можливих 52 тис. Наразі МОЗ перепрофілює чотири лікарні у регіонах для лікування хворих на коронавірус.