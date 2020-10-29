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Коронавірус в Україні. Фото: сайт Кличка

7 тис. 342 випадки COVID-19 виявили в Україні за добу, одужали майже 3 тис. хворих (ІНФОГРАФІКА)

29 жов 2020, 09:23
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Статистика коронавірусу в Україні погіршується — за 28 жовтня виявили 7 тис. 342 нових випадки COVID-19.

За минулу добу хвороба забрала життя 112 осіб, а 2 тис. 990 осіб зуміли подолати вірус. Вчора медики реєстрували 7 тис. 872 підозри на зараження. Про це 29 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Із початку пандемії захворіли вже 370 тис. 417 осіб, а померли від коронавірусу 6 тис. 868 хворих. Одужали вже 151 тис. 632 громадянина, також медики фіксували 443 тис. 684 підозри на зараження.

Найбільше випадків коронавірусу 28 жовтня фіксували у таких регіонах:

  • Київ — 577 нових хворих:
  • Харківська область — 575 заражених;
  • Хмельницька область — 478 нових інфікованих;
  • Одеська область — 416 хворих;
  • Львівська область — 405 заражених;
  • Чернівецька область — 397 нових інфікованих.

За 28 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Луганській та Кіровоградській областях — 66 та 96 заражених відповідно.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО


Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що з усього фонду ліжок, який виділили для хворих на коронавірус, вже зайнято 25,4 тис. із можливих 52 тис. Наразі МОЗ перепрофілює чотири лікарні у регіонах для лікування хворих на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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