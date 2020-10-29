В Раде отменили решение о прекращении аккредитации СМИ. Фото: Радио свобода

https://racurs.ua/n145732-v-rade-otmenili-reshenie-o-prekraschenii-akkreditacii-smi.html

Ракурс

Решение о прекращении аккредитации в Верховной Раде для ряда средств массовой информации отменили.

Соответствующее решение после скандала принял парламентский комитет по вопросам свободы слова. Перед медиа, которые были лишены аккредитации в Раде извинились. Об этом 29 октября сообщила пресс-секретарь Аппарата Рады Ирина Кармелюк на собственной странице в Facebook.

Уважаемые коллеги-журналисты! Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Извините за такое решение! — говорится в сообщении.



Напомним, 28 октября сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова запретил журналистам «Следствия.инфо» посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Причиной лишения аккредитации стало «не освещение деятельности Верховной Рады». В редакции «Следствие.инфо» заявили, что такое решение нарушает закон, поскольку в ст. 26 закона «Об информации» есть исчерпывающий перечень причин, по которым журналистов могут лишить аккредитации.

После огласки спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поручил пересмотреть решение о запрете журналистам более 20 изданий посещать парламент.