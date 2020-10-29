У Раді скасували рішення про припинення акредитації ЗМІ. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n145732-u-radi-skasuvaly-rishennya-pro-prypynennya-akredytaciyi-zmi.html

Ракурс

Рішення про припинення акредитації у Верховній Раді для низки засобів масової інформації скасували.

Відповідне рішення після скандалу ухвалив парламентський комітет з питань свободи слова. Перед медіа, які були позбавлені акредитації, у Раді вибачилися. Про це 29 жовтня повідомила прес-секретар Апарату Ради Ірина Кармелюк на власній сторінці у Facebook.

Шановні колеги-журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення! — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам «Слідства.інфо» відвідувати свої засідання та позбавив їх акредитації. Причиною позбавлення акредитації стало «не висвітлення діяльності Верховної Ради». У редакції «Слідство.інфо» заявили, що таке рішення порушує закон, оскільки у ст. 26 закону «Про інформацію» є вичерпний перелік причин, через які журналістів можуть позбавити акредитації.

Після розголосу спікер Верховної ради Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам понад 20 видань відвідувати парламент.