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Ракурс
У Раді скасували рішення про припинення акредитації ЗМІ. Фото: Радіо свобода

У Раді скасували рішення про припинення акредитації ЗМІ

29 жов 2020, 09:56
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Рішення про припинення акредитації у Верховній Раді для низки засобів масової інформації скасували.

Відповідне рішення після скандалу ухвалив парламентський комітет з питань свободи слова. Перед медіа, які були позбавлені акредитації, у Раді вибачилися. Про це 29 жовтня повідомила прес-секретар Апарату Ради Ірина Кармелюк на власній сторінці у Facebook.

Шановні колеги-журналісти! Попереднє рішення про припинення акредитації скасовано. Вибачте за таке рішення! — йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань свободи слова заборонив журналістам «Слідства.інфо» відвідувати свої засідання та позбавив їх акредитації. Причиною позбавлення акредитації стало «не висвітлення діяльності Верховної Ради». У редакції «Слідство.інфо» заявили, що таке рішення порушує закон, оскільки у ст. 26 закону «Про інформацію» є вичерпний перелік причин, через які журналістів можуть позбавити акредитації.

Після розголосу спікер Верховної ради Дмитро Разумков доручив переглянути рішення про заборону журналістам понад 20 видань відвідувати парламент.

Джерело: Ракурс


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