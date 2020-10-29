КСУ заблокував підведення підсумки виборів і розслідування 100 справ, фото — УП

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Рішення Конституційного суду України щодо закону про незаконне збагачення заблокувало призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів, а також зупинило 110 кримінальних проваджень Антикорупційного бюро.

У НАЗК повідомили, що рішення КСУ позбавило агентство доступу до державних реєстрів, які необхідні для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений, повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков. Він вважає, що КСУ заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення обраних кандидатів на посади (голови обласних, районних рад та їх заступників) можливе лише після проходження ними спецперевірок.

В іншому антикорупційному органі — НАБУ — повідомили, що закриють понад 100 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій.

Сімох осіб (серед них є троє колишніх нардепів) повідомлено про підозру, а 34 справи скеровано до суду.

Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності, — повідомили в НАБУ.

В Антикорупційному бюро наголошують, що рішення було політичним і у такий спосіб КСУ захищає інтереси окремих суддів, проти яких було відкрито кримінальне провадження.

Таке рішення не витримує жодної критики, ані з етичної, ані з правової точки зору. Адже остаточне рішення в разі виявлених порушень суддями законодавства сфері запобігання корупції є виключною прерогативою судів, а не НАЗК чи НАБУ. Відтак висновки КСУ про нібито порушення незалежності суддів за нинішнього законодавства про запобігання корупції є безпідставними, — вважають у відомстві.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування. 28 жовтня НАЗК закрило доступ до е-декларацій.