КСУ заблокировал подведение итогов выборов и расследование 100 дел, фото — УП

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Решение Конституционного суда Украины по поводу закона о незаконном обогащении заблокировало назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов, а также остановило более 100 уголовных производств Антикоррупционного бюро.

В НАПК сообщили, что решение КСУ лишило агентство доступа к государственным реестрам, которые необходимы для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен, сообщил глава НАПК Александр Новиков. Он считает, что КСУ заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение избранных кандидатов на должности (главы областных, районных советов и их заместителей) возможно только после прохождения ими спецпроверок.

В другом антикоррупционном органе — НАБУ — сообщили, что закроют более 100 уголовных производств, в рамках которых детективы расследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации.

Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности, — сообщили в НАБУ.

В Антикоррупционном бюро отмечают, что решение было политическим и таким образом КСУ защищает интересы отдельных судей, против которых было открыто уголовное производство.

Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции безосновательны, — считают в ведомстве.

Напомним, 27 октября Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование. 28 октября НАПК закрыло доступ к электронным декларациям.