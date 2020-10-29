Голова Конституційного суду придбав землю в Криму за законами Росії – «Схеми» — новини КСУ

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Олександр Тупицький, очільник Конституційного суду України, у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз на території анексованого Криму. Служитель Феміди оформив договір купівлі-продажу відповідно до законодавства Росії, однак «забув» про це згадати у щорічній декларації про майно та доходи.

Водночас під головуванням Тупицького судді КСУ 27 жовтня проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її, нагадують «Схеми».

Тупицький володів землею та маєтком неподалік Ялти у Криму ще до анексії. Але у 2018 році він вирішив розширити свої володіння, придбавши ще одну земельну ділянку біля свого будинку. Такі дані містяться у Єдиному держреєстрі нерухомості Росії. У липні 2018 року Тупицький оформив договір купівлі землі площею 126 кв. м у громадянина Росії Володимира Рисятова. Цей договір засвідчила Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії Росії. У деклараціях судді КСУ за 2018 та 2019 роки немає згадки про придбання кримської землі.

Стаття 366−1 Кримінального кодексу України визначає, що подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації є порушенням. Саме цю статтю 27 жовтня КСУ визнав такою, яка не відповідає Конституції України.

«Схеми» розшукали продавця ділянки Рисятова, який розповів, що Тупицький є його сусідом у Кореїзі — їхні вілли розташовані поруч. За його словами, вони з Тупицьким домовились оформити угоду купівлі-продажу за російським законодавством, хоча по факту «продажу не було».

Неправильно були розмежовані ділянки. Там ніякого продажу, нічого там не було. Продаж-то ми оформили договором, але ця земля була не моя. Ось так я скажу, — розповів Рисятов.

Ринкова вартість однієї сотки землі у Кореїзі коливається у межах 5−15 тис. дол. Водночас у прес-службі КСУ журналістам заявили, що «усі відомості про майно, яке є у володінні та користуванні голови КСУ, містяться у його щорічній декларації».