Зеленский внес в Раду закон о перезагрузке Конституционного суда

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Судей Конституционного суда президент Украины отправляет в отставку. Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

В президентском законопроекте № 4288 предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству поступил в парламент и уже зарегистрирован.

Напомним, что несколько дней в Украине продолжается громкий скандал, связанный с последними решениями Конституционного суда. После экстренного заседания СНБО и указа президента о доверии к конституционному судопроизводству в Украине Банковая сделала очередной шаг.

В законопроекте три статьи. Первые две о «неправосудных решениях, принятых в собственных интересах» и о «восстановлении конституционного судопроизводства».

Предлагается признать решение КСУ от 27 октября 2020 года ничтожным, то есть таким, что не создает правовых последствий, и принятым судьями Конституционного суда «в условиях реального конфликта интересов».

Инициируется возвращение редакций закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В ст. 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также соответствующим субъектам предлагается начать процедуру отбора новых судей.

Новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с порядком, определенном Конституцией Украины и законом «О Конституционном суде Украины».