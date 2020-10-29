Главу КСУ Тупицкого вызвали на допрос в Госбюро расследований, фото — КСУ

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Ракурс

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Пресс-служба ведомства вечером 29 октября заявила, что следователями ГБР расследуется несколько уголовных производств, в которых Тупицкий является фигурантом «в составе преступной организации».

И.о. директора ГБР Алексей Сухачев рассказал, что речь идет о «влиянии преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесении ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов».

Тупицкого, по его словам, необходимо проверить на предмет «участия в преступной организации» и «сокрытия преступлений». Председателя КСУ ждут в ГБР в понедельник, 2 ноября.

Напомним, что после резкой негативной реакции общества и западных партнеров Украины на решение КСУ о неконституционности некоторых положений закона о незаконном обогащении президент Зеленский собрал заседание СНБО, заявил о внесении в Раду законопроекта, который восстановит нормы, отмененные Конституционным судом.

Кабмин приказал НАПК открыть доступ к декларациям.