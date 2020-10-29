Голову КСУ Тупицького викликали на допит в Держбюро розслідувань, фото — КСУ

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Очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на допит в Державне бюро розслідувань.

Прес-служба відомства увечері 29 жовтня заявила, що слідчими ДБР розслідується декілька кримінальних проваджень, у яких Тупицький є фігурантом «у складі злочинної організації».

В.о. директора ДБР Олексій Сухачов розповів, що йдеться про «вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів».

Тупицького, за його словами, необхідно перевірити на предмет «участі у злочинній організації» і «приховування злочинів». Голову КСУ чекають в ДБР у понеділок, 2 листопада.

Нагадаємо, що після різкої негативної реакції суспільства та західних партнерів України нарішення КСУ про неконституційність деяких положень закону про незаконне збагачення президент Зеленський зібрав засідання РНБО, заявив про внесення в Раду законопроекту, який відновить норми, що скасував Конституційний суд. Кабмін наказав НАЗК відкрити доступ до декларацій.