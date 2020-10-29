Володимир Зеленський. Фото: UA News

https://racurs.ua/ua/n145787-zelenskyy-nakazav-nazk-vidnovyty-dostup-do-reiestru-e-deklaraciy.html

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Володимир Зеленський, президент України, ухвалив разом з Радою національної безпеки і оборони рішення, яке зобов’язує Національне антикорупційне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Рішення має набрати чинності відразу після ухвалення. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання РНБО.

За його словами, згідно з ухваленим рішенням, доступ до декларацій повинні відновити негайно.

Щойно на позачерговому засіданні Уряду, за участі президента України Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили Розпорядження, яким зобов’язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки, — написав у своєму Telegram чиновник.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ. За його словами, законопроекти щодо відновлення е-декларування будуть подані до Верховної Ради як невідкладні.

Він зазначив, що справа не лише у рішенні КСУ, а й загалом «у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та створенні реальної загрози національній безпеці та обороні».