«Голос» хоче відставки суддів, «ЄС» — відповідальності Зеленського, а Тимошенко — припинити цькувати КСУ, фото — Мінфін

https://racurs.ua/ua/n145776-golos-hoche-vidstavky-suddiv-ies-vidpovidalnosti-zelenskogo-a-tymoshenko-prypynyty.html

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Опозиція по-різному прокоментувала скандальне рішення Конституційного суду щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Партія «Голос» вимагає відставки суддів Конституційного суду. Таке звернення нардепи передали сьогодні генпрокурору, а 30 жовтня вони прийдуть на акцію протесту під КСУ.

Очільник партії Кіра Рудик написала на своїй сторінці у ФБ, що «якщо Конституційний суд відміняє е-декларування, потрібно відмінити суддів цього суду».

Керівник «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури.

У відеозверненні він заявив, що «руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу».

Порошенко повідомив, що фракція «Європейська солідарність» готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті — це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи «За майбутнє", неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. Тому персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Зеленський, — заявив Порошенко.

Партія «Батьківщина» підготувала законопроект, який відповідає положенням Конституції та покликаний забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів, — так відреагували на події навколо КСУ в «Батьківщині».

Юлія Тимошенко закликала лідерів фракцій терміново зібратися на консультації, щоб 3 листопада розглянути й ухвалити цей документ. Водночас Тимошенко закликала колег «припинити істерику та цькування КСУ і зосередитися на розв’язанні проблеми». Лідер «Батьківщини» оприлюднила власну декларацію про доходи.

Нагадаємо, що 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Суд розглядав справу за поданням 47 депутатів, більшість з яких — з «Опозиційної платформи — За життя».

Президент Зеленський заявив, що ініціює закон, який поверне покарання за недостовірне декларування.

НАЗК заявило, що судді КСУ ухвалили рішення у власних інтересах.

Судді поскаржилися Зеленському на нібито тиск з боку антикорупційних органів.

НАЗК закрило реєстр декларацій, його очільник заявив, що рішення суду блокує оголошення переможців місцевих виборів.