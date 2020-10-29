Плагіат у скандальному рішенні КСУ знайшов екс-очільник суду

https://racurs.ua/ua/n145761-plagiat-u-skandalnomu-rishenni-ksu-znayshov-eks-ochilnyk-sudu.html

Ракурс

На рішення Конституційного суду України щодо антикорупційного законодавства, яке може загрожувати безвізу з ЄС, відреагував екс-очільник КСУ Станіслав Шевчук. Служитель Феміди помітив у скандальному рішенні КСУ плагіат на збірник есеїв «Федераліст» батьків-засновників США Джея Джона, Джейсма Медісона та Олександра Гамільтона.

Про це він написав 29 жовтня на своїй Фейсбук-сторінці. Шевчук також порівняв цитати з рішення КСУ і збірника статей на підтримку ратифікації Конституції США «Федераліст».

Зрозуміло, що судді КСУ, які голосували за це рішення, ніколи не читали «Федераліст», інакше вони б звернули увагу, що там у проекті цього рішення, яке написав суддя Сліденко. Я завжди кажу своїм студентам, що з цього твору треба починати вивчати конституційне право. Це збірка есе Джона, Медісона та Гамільтона. Їхні погляди на майбутній конституційний устрій США. А Сліденко добросовісно виконав своє завдання і видав ідеї Гамільтона за свої, з якими погодилась більшість суддів КСУ, що проголосувала за це рішення, — написав Шевчук.

Він також навів уривок із рішення КСУ:

Конституційний суд України виходить із того, що судова влада, зважаючи на сутність її функцій, є найменш небезпечною для демократичного врядування та інших гілок державної влади, а також для природних прав людини, визначених Конституцією України, оскільки має найменше можливостей для їх порушення або негативного впливу на них. Адже законодавча влада встановлює правила, виконавча влада застосовує примус, а судова влада не має ні того, ні іншого. Судова влада не має ні військової, ні фінансової сили, ні безпосередніх важелів впливу на інші гілки державної влади, тому вона є найбільш вразливою до посягань інших гілок державної влади".

Шевчук порівняв його з цитатою з есея Гамільтона: