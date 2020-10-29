Нардеп Юрчишин подав до Офісу генпрокурора заяву проти суддів КСУ. Фото: prompolit.info

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Ракурс

Заяву про злочини, скоєні суддями Конституційного суду під час ухвалення останніх рішень щодо антикорупційного законодавства, подали до Офісу генерального прокурора.

На суддів поскаржився народний депутат від фракції партії «Голос» Ярослав Юрчишин. Позивачі вважають, що судді порушили ч. 1 ст. 109 (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу — перевищили свої конституційні повноваження. Про це Юрчишин 29 жовтня повідомив на власній сторінці у Facebook.

За словами парламентаря, судді не мали права позбавляти НАЗК права доступу до реєстрів, врегульовувати конфлікт інтересів, вести облік декларацій тощо. Зазначається, що вони своїми рішеннями поставили під загрозу призначення посадовців і встановлення результатів місцевих виборів, оскільки неможливо буде провести спецперевірку НАЗК, без якої призначення не відбувається. Також нардеп зазначив, що КСУ не мав права встановлювати, що є злочин, оскільки це виключні повноваження ВРУ.

За вказані порушення суддям загрожує покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може викликати суддів Конституційного суду України до Верховної Ради для пояснень про причини прийняття КСУ останніх спірних резонансних рішень у справі антикорупційного законодавства.