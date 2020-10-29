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Суддів КСУ викликали до НАЗК, фото: КСУ

Суддів КСУ викликали до НАЗК через конфлікт інтересів — ЗМІ

29 жов 2020, 13:43
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Суддів конституційного суду України (КСУ) викликали до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) для дачі пояснень щодо можливого конфлікту інтересів.

Суддів викликали на п’ятницю, 30 жовтня. Про це повідомляє видання «Слово і діло» з посиланням на джерела в НАЗК.

За інформацією джерел видання, що йдеться про трьох суддів КСУ:

  • Ігоря Сліденка (був доповідачем з поданням про скасування недостовірного декларування та повноважень НАЗК);
  • Ірину Завгородню;
  • Володимира Мойсика.

Зазначається, що НАЗК не складало адмінпротоколи про конфлікт інтересів у цих суддів під час нещодавнього голосування КСУ про скасування відповідальності за недостовірне декларування та деяких повноважень НАЗК, їх наразі лише викликали для дачі пояснень.


У разі дачі необґрунтованих пояснень стосовно суддів КСУ одразу був би протокол, — зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, у Конституційному суді нещодавно заявили, що впродовж останніх місяців зазнають тиску з боку антикорупційних органів, таких як НАЗК та Національне антикорупційне бюро України.


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