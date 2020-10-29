Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Судей КСУ вызвали в НАПК, фото: КСУ

Судей КСУ вызвали в НАПК из-за конфликта интересов — СМИ

29 окт 2020, 13:43
999

Судей Конституционного суда Украины (КСУ) вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.

Судей вызвали на пятницу, 30 октября. Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на источники в НАПК.

По информации источников издания, речь идет о трех суддях КСУ:

  • Игоре Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК);
  • Ирине Завгородней;
  • Владимире Мойсико.

Отмечается, что НАПК не составляло админпротоколы о конфликте интересов у этих судей во время недавнего голосования КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК, их пока только вызвали для дачи объяснений.


В случае дачи необоснованных объяснений относительно судей КСУ сразу был бы протокол, — отметил собеседник издания.

Напомним, в Конституционном суде недавно заявили, что в течение последних месяцев подвергаются давлению со стороны антикоррупционных органов, таких как НАПК и Национальное антикоррупционное бюро Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров