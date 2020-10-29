Судей КСУ вызвали в НАПК из-за конфликта интересов — СМИhttps://racurs.ua/n145753-sudey-ksu-vyzvali-v-napk-iz-za-konflikta-interesov-smi.htmlРакурс
Судей Конституционного суда Украины (КСУ) вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.
Судей вызвали на пятницу, 30 октября. Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на источники в НАПК.
По информации источников издания, речь идет о трех суддях КСУ:
- Игоре Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК);
- Ирине Завгородней;
- Владимире Мойсико.
Отмечается, что НАПК не составляло админпротоколы о конфликте интересов у этих судей во время недавнего голосования КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК, их пока только вызвали для дачи объяснений.
В случае дачи необоснованных объяснений относительно судей КСУ сразу был бы протокол, — отметил собеседник издания.
Напомним, в Конституционном суде недавно заявили, что в течение последних месяцев подвергаются давлению со стороны антикоррупционных органов, таких как НАПК и Национальное антикоррупционное бюро Украины.