Судей КСУ вызвали в НАПК, фото: КСУ

https://racurs.ua/n145753-sudey-ksu-vyzvali-v-napk-iz-za-konflikta-interesov-smi.html

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Судей Конституционного суда Украины (КСУ) вызвали в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для дачи объяснений относительно возможного конфликта интересов.

Судей вызвали на пятницу, 30 октября. Об этом сообщает издание «Слово и дело» со ссылкой на источники в НАПК.

По информации источников издания, речь идет о трех суддях КСУ:

Игоре Слиденко (был докладчиком по представлению об отмене недостоверного декларирования и полномочий НАПК);

Ирине Завгородней;

Владимире Мойсико.

Отмечается, что НАПК не составляло админпротоколы о конфликте интересов у этих судей во время недавнего голосования КСУ об отмене ответственности за недостоверное декларирование и некоторых полномочий НАПК, их пока только вызвали для дачи объяснений.

В случае дачи необоснованных объяснений относительно судей КСУ сразу был бы протокол, — отметил собеседник издания.

Напомним, в Конституционном суде недавно заявили, что в течение последних месяцев подвергаются давлению со стороны антикоррупционных органов, таких как НАПК и Национальное антикоррупционное бюро Украины.