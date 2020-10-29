Судей КСУ хотят вызвать «на коврик» в Раду. Фото: 24 канал

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Владимир Зеленский, президент Украины, ожидает от судей Конституционного cуда Украины понятных объяснений о причинах принятия КСУ последних спорных резонансных решений по делу антикоррупционного законодательства

Последние решения КСУ наносят не только удары по всей антикоррупционной архитектуре Украины, но и ставят страну в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей зависит дальнейшее развитие событий. Об этом 29 октября заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Интерфакс-Украина».

Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предусматривает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве, — отметил он.

По словам Подоляка, никто не ждал, что КСУ внезапно превратится в агрессивного политического игрока. На Банковой заверили, что у главы государства есть ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

Зеленский планирует провести специальное заседание СНБО, где дадут политико-правовую оценку решению КСУ. Также президент может созвать специальное заседание Верховной Рады, на котором заслушают судей.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 366−1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. После этого в Офисе президента заявили, что не допустят «никакого отступления в антикоррупционной работе даже гипотетически».

В Европейском Союзе уже заявили, что такое решение КСУ может стать основанием для временной приостановки безвиза.