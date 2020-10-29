Суддів КСУ хочуть викликати «на килимок» у Раду. Фото: 24 канал

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Володимир Зеленський, президент України, очікує від суддів Конституційного суду України зрозумілих пояснень про причини прийняття КСУ останніх спірних резонансних рішень у справі антикорупційного законодавства

Останні рішення КСУ завдають не лише ударів по всій антикорупційній архітектурі України, але й ставлять країну у двозначне становище на міжнародній арені. Від зрозумілої відповіді суддів залежить подальший розвиток подій. Про це 29 жовтня заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає «Інтерфакс-Україна».

Конституційний суд вирішив самостійно переглянути новий суспільний договір в країні, який передбачає нульову терпимість до будь-яких непрозорих форматів в державному управлінні. І повернути нас до старих часів, коли топ-корупція домінувала в державі, — зазначив він.

За словами Подоляка, ніхто не чекав, що КСУ раптово перетвориться на агресивного політичного гравця. На Банковій запевнили, що у глави держави є низка інструментів, які дозволять конфліктну ситуацію повернути в нормальне русло.

Зеленський планує провести спеціальне засідання РНБО, де дадуть політико-правову оцінку рішенню КСУ. Також президент може скликати спеціальне засідання Верховної Ради, на якому заслухають суддів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 366−1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Після цього в Офісі президента заявили, що не допустять «жодного відступу в антикорупційній роботі навіть гіпотетично».

В Європейському Союзі вже заявили, що таке рішення КСУ може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.