Відеоролики Зеленського щодо опитування у Верховному суді назвали агітацією

https://racurs.ua/ua/n145748-videorolyky-zelenskogo-schodo-opytuvannya-u-verhovnomu-sudi-nazvaly-agitaciieu.html

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Опитування Володимира Зеленського, яке проходило у день голосування на місцевих виборах, п’ятеро суддів Верховного суду назвали прихованою агітацією за «Слугу народу». Судді Великої палати ВС Віктор Пророк, Тетяна Анцупова, Олена Кібенко, Леонід Лобойко і Дмитро Гудима не визнали законними дії президента України — йдеться про його відеозвернення щодо «загальнонаціонального опитування».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окремі думки вказаних суддів.

Відеозвернення Зеленського про «всенародне опитування» є політичною рекламою і прихованою агітацією, зазначили судді в «окремій думці». На думку п’ятьох суддів ВС, словосполучення «Україна — це ти!», яке Зеленський використав під час відеозвернень 13−16 жовтня, є передвиборним гаслом партії «Слуга народу» на місцевих виборах.

Політична партія «Слуга народу», назва якої запозичена з однойменного телевізійного проекту, в якому головну роль зіграв актор Володимир Зеленський, асоціюється з президентом України… Однією з цілей проведення загальнонаціонального опитування у день проведення місцевих виборів є мобілізація президентом України виборців, які його підтримують, спонукання їх прийти та проголосувати в день виборів за кандидатів від політичної партії «Слуга народу». Тому відеозвернення мали бути марковані як політична реклама, — зазначено в окремій думці суддів.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Паралельно з ними президент Володимир Зеленський поставив виборцям п’ять запитань, на які вони могли дати відповідь біля виборчих дільниць. Глава держави цікавився думкою виборців щодо довічного ув’язнення за корупцію, вільної економічної зони на Донбасі, зменшення кількості депутатів, легалізації медичного канабісу та «перезавантаження» Будапештського меморандуму.