Рішення КСУ у ЄС вважають підставою для призупинення безвізу

https://racurs.ua/ua/n145745-rishennya-ksu-u-ies-vvajaut-pidstavou-dlya-pryzupynennya-bezvizu.html

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Безвізовий режим з Європейським Союзом може бути тимчасово зупинений через останні рішення Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів.

Про це йдеться у листі посла України при ЄС Миколи Точицького, пише «Європейська правда».

Як поки що неофіційно зазначають наші контакти, рішення Конституційного суду України N 13-р/2020, яке скасувало ключові антикорупційні повноваження НАЗК, кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, є достатньою підставою для початку запуску Європейською комісією механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму, — йдеться у листі.

Зазначається, що ухвалені КСУ та Окружним адмінсудом Києва рішення щодо діяльності антикорупційних органів не залишилися поза увагою європейських партнерів та викликали стурбованість Європейської служби зовнішньої діяльності та Єврокомісії. Там нагадали, що боротьба з корупцією є пріоритетом на порядку денному реформ в Україні та критерієм досягнення стратегічних цілей у відносинах з Євросоюзом, серед яких:

збереження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС;

співпраця з Міжнародним валютним фондом, що є передумовою отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1,2 млрд євро;

інтеграція до енергетичного ринку ЄС (йдеться про незалежність НКРЕКП);

поширення на Україну режиму внутрішнього ринку у сфері телекомунікацій, укладення угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг;

інтеграція до єдиного цифрового ринку тощо.

З метою запобігання розвитку несприятливого сценарію, пропонували б у стислі строки створити робочу групу високого рівня із опрацювання змін до Конституції України, до якої б також увійшли представники Верховної Ради, Офісу президента, суддівського самоврядування, наукових кіл та громадянського суспільства, — йдеться у листі.



Головним завданням зазначеної робочої групи необхідно визначити опрацювання змін до Основного закону, які б, серед іншого, передбачали повноваження Верховної Ради створювати державні органи зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ ухвалив рішення щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.