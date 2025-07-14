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Ракурс
Єврокомісія погодила включення України до зони роумінгу ЄС з 2026 року

Єврокомісія погодила включення України до зони роумінгу ЄС

14 лип 2025, 17:11
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу — приєднання до політики ЄС Roam like at Home.

Він зазначив, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

Також, за словами українського прем'єра, уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу.

Це частина процедури фіналізації набуття «роумінгового безвізу», — додав Шмигаль.

На практиці це означатиме, що українці у країнах ЄС і громадяни ЄС в Україні зможуть користуватися мобільним зв’язком за тарифами своїх домашніх операторів — без додаткових платежів.

Джерело: Ракурс


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