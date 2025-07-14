У Німеччині посилять умови виплат, які отримують й біженці з України

https://racurs.ua/ua/n207799-u-nimechchyni-posylyat-umovy-vyplat-yaki-otrymuut-y-bijenci-z-ukrayiny.html

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Німеччина перегляне вимоги для отримання соцдопомоги: це може стосуватися і біженців з України.

Йдеться про виплати за програмою Bürgergeld, яку отримують ті, хто шукає роботу, або ті, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Канцлер Німеччини Фрдріх Мерц пояснив, що уряд розглядає варіанти скорочення витрат: можуть обмежити розмір оплати за житло або перевіряти розмір житлової площі, яку орендує отримувач допомоги.

Він підтвердив, що громадяни, які потребують підтримки, продовжать її отримувати. Проте уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила для претендентів.

Люди, які можуть працювати, мають працювати, — наголосив Мерц.

За словами очільника уряду Німеччини, існує значний потенціал для економії, коли з 2026 року в рамках реформи замість допомоги громадянам виплачуватимуть базовий дохід.

Бюргергельд отримують 700 тис. з 1,25 млн українців, які приїхали після початку великої війни РФ проти України. Це державна виплата в Німеччині, яка надається працездатним особам, що не можуть знайти роботу або чий дохід не забезпечує базових потреб для проживання у Німеччині. Отримати бюргергельд можуть й іноземціне з країн ЄС, якщо вони відповідають додатковим вимогам.

З переходом від допомоги громадянам до допомоги шукачам притулку біженці з України отримуватимуть в середньому приблизно на 100 євро менше для дорослих та приблизно на 80−60 євро менше для молоді та дітей. Однак, на відміну від бюргергельду, допомога шукачам притулку виплачується частково готівкою, через платіжні картки, ваучери та допомогу в натуральній формі.

Раніше в німецьких медіа повідомлялося, що скорочення допомоги застосовуватиметься до всіх біженців з України, які в’їхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року.

Українців виведуть з-під дію Соціального кодексу (SGB II) (допомога громадянам) і відправлять під дію закону про допомогу шукачам притулку. MDR AKTUELL пише: щодо цих змін «досі немає координації між федеральним урядом, землями та муніципалітетами».