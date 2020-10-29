Решение КСУ в ЕС считают основанием для приостановления безвиза

https://racurs.ua/n145745-reshenie-ksu-v-es-schitaut-osnovaniem-dlya-priostanovleniya-bezviza.html

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Безвизовый режим с Европейским Союзом может быть временно заблокирован из-за последних решений Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, пишет «Европейская правда».

Как неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины N 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима, — говорится в письме.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным админсудом Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии. Там напомнили, что борьба с коррупцией является приоритетом в повестке дня реформ в Украине и критерием для достижения стратегических целей в отношениях с Евросоюзом, среди которых:

сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро;

интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЕКП);

распространение режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг;

интеграция в единый цифровой рынок и тому подобное.

С целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества, — говорится в письме.



Главной задачей указанной рабочей группы необходимо определить разработку изменений в Основной закон, которые, среди прочего, разрешали бы Верховной Раде создавать государственные органы со специальным статусом.

Напомним, 28 октября КСУ принял решение о несоответствии ряда положений антикоррупционного законодательства Конституции и признал неконституционными отдельные его положения.