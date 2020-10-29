Решение КСУ по незаконному обогащению создает проблемы. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n145744-reshenie-ksu-po-nezakonnomu-obogascheniu-sozdaet-problemy-v-otnosheniyah-s-partnerami-ukrainy.html

Ракурс

Решение Конституционного чуда Украины по антикоррупционной инфраструктуре является серьезным ударом.

Это решение КСУ еще не разрушает отношения с западными партнерами, но, если последствия этой проблемы не будут преодолены, то Украине грозят серьезные проблемы. Об этом 29 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Нельзя не уважать решения судов, но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению этих органов. Проблемы будут и не только по безвизу, потому что вопрос функционирования антикоррупционной системы органов есть в Центре общения страны с международными организациями, — отметил Кулеба.



Дипломат убеждает, что власть будет искать пути решения этой проблемы. Глава МИД отметил, что совместно с международными партнерами нужно найти оптимальные пути решения этой проблемы. Также необходимо обеспечить, чтобы деятельность в Украине антикоррупционной системы функционировала.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 366−1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. После этого в Офисе президента заявили, что не допустят ни малейшего отступления в антикоррупционной работе даже гипотетически".