Запрет абортов в Польше впервые прокомментировал президент Дудаhttps://racurs.ua/n145743-duda-o-protestah-v-polshe-reshenie-ob-abortah-nado-dorabotat.htmlРакурс
Анджей Дуда, президент Польши, впервые прокомментировал протесты в стране, которые вспыхнули после полного запрета абортов.
Дуда считает, что решение необходимо доработать. Об этом сообщает Wyborcza. Также он добавил, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением против которого не будут протестовать.
Дуда надеется, что Конституционный суд даст время, чтобы положение о полном запрете абортов можно было доработать.
Если женщина знает, что она должна родить мертворожденного ребенка, это обрекает ее на немыслимые психические и физические страдания, — заявил президент.
Кроме того, супруга президента Агата Корнхаузер-Дуда заявила, что не каждая женщина решится родить неизлечимо больного ребенка.
Напомним, ранее Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Это решение возмутило многих поляков, поэтому по всей Польше начались многотысячные протесты.