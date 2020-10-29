Протесты в Польше. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n145743-duda-o-protestah-v-polshe-reshenie-ob-abortah-nado-dorabotat.html

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Анджей Дуда, президент Польши, впервые прокомментировал протесты в стране, которые вспыхнули после полного запрета абортов.

Дуда считает, что решение необходимо доработать. Об этом сообщает Wyborcza. Также он добавил, что готов присоединиться к работе над компромиссным решением против которого не будут протестовать.

Дуда надеется, что Конституционный суд даст время, чтобы положение о полном запрете абортов можно было доработать.

Если женщина знает, что она должна родить мертворожденного ребенка, это обрекает ее на немыслимые психические и физические страдания, — заявил президент.



Кроме того, супруга президента Агата Корнхаузер-Дуда заявила, что не каждая женщина решится родить неизлечимо больного ребенка.

Напомним, ранее Верховный суд Польши признал неконституционным положение закона об абортах, что позволяет прерывать беременность в случае врожденных пороков плода. Это решение возмутило многих поляков, поэтому по всей Польше начались многотысячные протесты.