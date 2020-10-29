Протести в Польщі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145743-duda-pro-protesty-v-polschi-rishennya-pro-aborty-treba-doopracuvaty.html

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Анджей Дуда, президент Польщі, вперше прокоментував протести у країні, які спалахнули після повної заборони абортів.

Дуда вважає, що рішення необхідно доопрацювати. Про це повідомляє Wyborcza. Також він додав, що готовий долучитися до роботи над компромісним рішенням проти якого не будуть протестувати.

Дуда сподівається, що Конституційний суд дасть час, щоб положення про повну заборону абортів можна було доопрацювати.

Якщо жінка знає, що вона повинна народити мертвонароджену дитину, це прирікає її на немислимі психічні і фізичні страждання, — заявив президент.



Крім того, дружина президента Агата Корнхаузер-Дуда заявила, що не кожна жінка зважиться народити невиліковнохвору дитину.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Польщі визнав неконституційним положення закону про аборти, що дозволяє переривати вагітність у разі вроджених вад плода. Це рішення обурило багатьох поляків, тому по всій Польщі розпочалися багатотисячні протести.