У Ніцці було скоєно напад біля церкви, фото: Christian Estrosi

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Терористичний акт стався сьогодні, 29 жовтня, близько 9.00 у Франції.

У місті Ніцца невідомий з ножем вчинив напад біля місцевої церкви Нотр-Дам, повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в поліції.

В результаті нападу троє людей (дві жінки та чоловік) загинули. Зокрема, за інформацією видання The Sun, нападник обезголовив жінку та перерізав горло чоловікові.

Також повідомляється про кількох поранених.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін у своєму акаунті у Твіттері закликав людей триматися подалі від місця інциденту та повідомив, що проводить кризову нараду у своєму міністерстві.

Цю подію він назвав терактом. Прокуратура вже відкрила відповідну кримінальну справу.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі у Твіттері повідомив, що напад стався всередині церкви, проте за іншими повідомленнями це сталося поблизу церкви.

Зазначається, що ймовірного нападника швидко заарештувала поліція у церкві. За словами мера міста, зловмисник неодноразово кричав «Аллах акбар». Затриманий зловмисник отримав поранення та був доставлений до лікарні.

Естрозі в ефірі одного з телеканалів згодом заявив, що церкви та інші подібні місця в Ніцці будуть закриті і поміщені під відеоспостереження після цього інциденту.

У липні 2016 року в Ніцці стався інший теракт. Вантажний автомобіль Renault Midlum протаранив натовп людей, що зібрався на Англійській набережній, спостерігаючи за феєрверком з нагоди Дня взяття Бастилії.

Керував автомобілем 31-річний громадянин Франції туніського походження. Поліція почала стріляти в машину, вбивши водія та перервавши атаку. Внаслідок атаки загинули не менше 84 осіб.

Нагадаємо, ісламіст нещодавно обезголовив шкільного вчителя через демонстрацію карикатур на мусульманського пророка Мухаммеда.