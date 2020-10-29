В Ницце было совершено нападение возле церкви, фото: Christian Estrosi

https://racurs.ua/n145742-ataka-u-cerkvi-v-nicce-smi-pishut-o-neskolkih-obezglavlennyh-foto.html

Ракурс

Террористический акт произошел сегодня, 29 октября, около 9.00 во Франции.

В городе Ницца неизвестный с ножом совершил нападение возле местной церкви Нотр-Дам, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

В результате нападения три человека (две женщины и мужчина) погибли. В частности, по информации издания The Sun, нападающий обезглавил женщину и перерезал горло мужчине.

Также сообщается о нескольких раненых.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в своем аккаунте в Твиттере призвал людей держаться подальше от места инцидента и сообщил, что проводит кризисное совещание в своем министерстве.

Это событие он назвал терактом. Прокуратура уже открыла уголовное дело.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в Твиттере сообщил, что нападение произошло внутри церкви, однако по другим сообщениям это произошло возле церкви.

Отмечается, что вероятного нападающего быстро арестовала полиция в церкви. По словам мэра города, злоумышленник неоднократно кричал «Аллах акбар». Задержанный злоумышленник получил ранения и был доставлен в больницу.

Эстрози в эфире одного из телеканалов впоследствии заявил, что церкви и другие подобные места в Ницце будут закрыты и помещены под видеонаблюдение после этого инцидента.

В июле 2016 года в Ницце произошел другой теракт. Грузовой автомобиль Renault Midlum протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной, чтобы наблюдать за фейерверком по случаю Дня взятия Бастилии.

Управлял автомобилем 31-летний гражданин Франции тунисского происхождения. Полиция начала стрелять в машину, убив водителя и прервав атаку. В результате атаки погибли не менее 84 человек.

Напомним, исламист недавно обезглавил школьного учителя из-за демонстрации карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда.