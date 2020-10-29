Зеленский созвал закрытое заседание СНБО по решению Конституционного суда

https://racurs.ua/n145741-zelenskiy-sozval-zakrytoe-zasedanie-snbo-po-resheniu-konstitucionnogo-suda.html

Ракурс

Решение Конституционного суда относительно незаконного обогащения рассмотрит СНБО. Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Его тема, как сообщили на Банковой, — реакция Офиса президента и СНБО на «новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

В сообщении ОП констатируют, что «в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении».

Банковая прямо не называет причиной созыва СНБО решение КСУ по закону о незаконном обогащении, но сообщает, что президент предложит членам СНБО принять решение по законопроектам, которые будут представлены Зеленским в Раду как неотложные.

Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся общественно опасными, — говорится в заявлении ОП.

Ранее «Ракурс» сообщал о первой реакции президента на решение КСУ относительно незаконного обогащения. На Банковой заявили, что не допускают «отступления в антикоррупционной работе даже гипотетически» и пообещали подать новые законопроекты в Раду.