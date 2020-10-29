Шкарлет получил предупреждение от Евросоюза. Фото: 24 канал

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Европейский Союз предупредил исполняющего обязанности главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования.

Чиновник получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы. Об этом 29 октября сообщает «Европейская правда» со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что ранее педагоги представили правительственные проекты решения об изменении структуры министерства, которая предусматривала реорганизацию (ликвидацию) всех директоратов, образованных несколько лет назад в рамках реформы госслужбы, которую финансировал ЕС. Минобразования было одним из пилотных министерств, которые получили европейские гранты для проведения такой реформы. Финансирование также предусматривало заполнение новообразованных должностей с достойной оплатой на открытых конкурсах.

Также говорится о том, что предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проведенной реформы, но также условия предоставление зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи Евросоюза. Поскольку проект противоречил международным обязательствам Украины, его отклонили. При этом западные партнеры узнали об этой инициативе.

В конце прошлой недели представительство ЕС обратилось с письмом к Шкарлету, в котором напомнили чиновнику о безвозвратной помощи Украине в сфере образования и науки. Финансирование только выполняемых на данный момент программ имеет общую стоимость более 200 млн евро. В представительстве подчеркнули, что это финансирование опирается на реформу госслужбы, которой мешают действия Шкарлета. В Европейском Союзе считают, что важно сохранить шесть директоратов МОН с высокооплачиваемыми сотрудниками, образованных в рамках реформы, которая финансировалась за европейские деньги.

Мы призываем вас продолжать надлежащее действие этих структур и усиливать их роль в министерстве… Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах, несомненно, вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество, которое мы воспринимаем как успешное и стремимся продолжать — в том числе, возможно, из-за новых програм помощи в рамках реформы госслужбы, — говорится в письме.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет решил подать иск против Национального агентства по обеспечению качества образования.