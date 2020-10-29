Шкарлет отримав попередження від Євросоюзу. Фото: 24 канал

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Європейський Союз попередив виконувача обов’язків глави Міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.

Чиновник отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві, які руйнують проведені раніше реформи. Про це 29 жовтня повідомляє «Європейська правда» із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що раніше освітяни представили урядові проекти рішення про зміну структури міністерства, яка передбачала реорганізацію (ліквідацію) усіх директоратів, утворених кілька років тому в рамках реформи держслужби, яку фінансував ЄС. Міносвіти було одним з пілотних міністерств, які отримали європейські грантові кошти для проведення такої реформи. Фінансування також передбачало заповнення новоутворених посад з гідною оплатою на відкритих конкурсах.

Також йдеться про те, що запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках вже проведеної реформи, але також умови надання зарезервованої для України макрофінансової допомоги Євросоюзу. Оскільки проект суперечив міжнародним зобов’язанням України, його відхилили. При цьому західні партнери дізналися про цю ініціативу.

Наприкінці минулого тижня представництво ЄС звернулося з листом до Шкарлета, у якому нагадало чиновнику про безповоротну допомогу Україні у сфері освіти та науки. Фінансування лише виконуваних на даний момент програм має загальну вартість понад 200 млн євро. У представництві наголосили, що це фінансування спирається на реформу держслужби, яку підважують дії Шкарлета. У Європейському союзі вважають, що важливо зберегти шість директоратів МОН із високооплачуваними співробітниками, утворених у рамках реформи, яка фінансувалася за європейські гроші.

Ми закликаємо вас продовжувати належну дію цих структур і посилювати їхню роль у міністерстві… Будь-який відкат досягнутого раніше успіху у реформах безсумнівно викличе нашу занепокоєність та може підірвати нашу співпрацю, яку ми сприймаємо як успішну і прагнемо продовжувати — в тому числі, можливо, через нові програми допомоги у рамках реформи держслужби, — йдеться у листі.

Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов’язки глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет вирішив подати позов проти Національного агентства із забезпечення якості освіти.