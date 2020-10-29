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В Киеве растет уровень загрязнения, фото:

Киев снова среди мировых лидеров по загрязнению воздуха (ИНФОГРАФИКА)

29 окт 2020, 11:18
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Киев оказался не третим месте среди мегаполисов мира по уровню загрязнения воздуха.

Хуже воздуха в настоящее время только в столице Индии Дели и во втором по величине городе Пакистана Лахоре. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который в реальном времени отслеживает уровень загрязнения воздуха.

По состоянию на 10.10 29 октября уровень загрязнения воздуха в Киеве составлял 158, при норме в 50. Такой уровень загрязнения оценивается как «нездоровый».

Чтобы защититься от такого загрязнения, Iqair рекомендует носить маски на улице, закрыть окна в помещениях, избегать физической активности на свежем воздухе и, в случае наличия, использовать очистители воздуха.

Утром прошлого дня, 28 октября, по уровню загрязнения воздуха Киев был на 15 месте среди мегаполисов мира. Сегодня утром в столице Украины наблюдается туман с видимостью до 500 м.

Уровень загрязнения воздуха в мире, инфографика: Iqair


Уровень загрязнения воздуха в мире, инфографика: Iqair

Напомним, значительное загрязнение продуктами горения наблюдалось в Киеве в середине августа.


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