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В Киеве растет уровень загрязнения, фото:
Киев снова среди мировых лидеров по загрязнению воздуха (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145738-kiev-snova-sredi-mirovyh-liderov-po-zagryazneniu-vozduha-infografika.htmlРакурс
Киев оказался не третим месте среди мегаполисов мира по уровню загрязнения воздуха.
Хуже воздуха в настоящее время только в столице Индии Дели и во втором по величине городе Пакистана Лахоре. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который в реальном времени отслеживает уровень загрязнения воздуха.
По состоянию на 10.10 29 октября уровень загрязнения воздуха в Киеве составлял 158, при норме в 50. Такой уровень загрязнения оценивается как «нездоровый».
Чтобы защититься от такого загрязнения, Iqair рекомендует носить маски на улице, закрыть окна в помещениях, избегать физической активности на свежем воздухе и, в случае наличия, использовать очистители воздуха.
Утром прошлого дня, 28 октября, по уровню загрязнения воздуха Киев был на 15 месте среди мегаполисов мира. Сегодня утром в столице Украины наблюдается туман с видимостью до 500 м.
Напомним, значительное загрязнение продуктами горения наблюдалось в Киеве в середине августа.
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