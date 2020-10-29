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У Києві зростає рівень забруднення

Київ знову серед світових лідерів за забрудненням повітря (ІНФОГРАФІКА)

29 жов 2020, 11:18
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Київ опинився не третьому місці серед мегаполісів світу за рівнем забруднення повітря.

Гірше повітря наразі лише в столиці Індії місті Делі та в другому за розмірами місті Пакистану Лахорі. Про це свідчать дані порталу Iqair, котрий в реальному часі відстежує рівень забруднення повітря.

Станом на 10.10 29 жовтня рівень забруднення повітря у Києві становив 158, при нормі у 50. Такий рівень забруднення оцінюється як «нездоровий».

Щоб захиститися від такого забруднення, Iqair рекомендує носити маски на вулиці, зачинити вікна в помешканнях, уникати фізичної активності на свіжому повітрі та, в разі наявності, використовувати очищувачі повітря.

Вранці минулої доби, 28 жовтня, за рівнем забруднення повітря Київ був на 15 місці серед мегаполісів світу. Сьогодні вранці в столиці України спостерігається туман з видимістю до 500 м.

Рівень забруднення повітря у світі, інфографіка: Iqair


Рівень забруднення повітря у світі, інфографіка: Iqair

Нагадаємо, значне забруднення продуктами горіння спостерігалося в Києві в середині серпня.


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