Зеленський скликав закрите засідання РНБО по рішенню Конституційного суду

https://racurs.ua/ua/n145741-zelenskyy-sklykav-zakryte-zasidannya-rnbo-po-rishennu-konstytuciynogo-sudu.html

Ракурс

Рішення Конституційного суду щодо незаконного збагачення розгляне РНБО. Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.

Його тема, як повідомили на Банковій, — реакція Офісу президента та РНБО на «нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни».

У повідомленні ОП констатувати, що «останнім часом з’явились ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні».

Банкова прямо не називає причиною скликання РНБО рішення КСУ щодо закону про незаконне збагачення, але повідомляє, що президент запропонує членам РНБО ухвалити рішення щодо законопроектів, які будуть подані Зеленським у Раду як невідкладні.

Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими, — йдеться у заяві ОП.

Раніше «Ракурс» повдіомляв про першу реакцію президента на рішення КСУ щодо незаконного збагачення. На Банковій заявили, що не допускають «жодного відступу в антикорупційній роботі навіть гіпотетично» і пообіцяли подати нові законопроекти в Раду.