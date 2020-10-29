Видеоролики Зеленского об опросе в Верховном суде назвали агитацией

https://racurs.ua/n145748-videoroliki-zelenskogo-ob-oprose-v-verhovnom-sude-nazvali-agitaciey.html

Ракурс

Опрос Владимира Зеленского, который проходил в день голосования на местных выборах, пять судей Верховного суда назвали скрытой агитацией за «Слугу народа». Судьи Большой палаты ВС Виктор Пророк, Татьяна Анцупова, Елена Кибенко, Леонид Лобойко и Дмитрий Гудыма не признали законными действия президента Украины — речь идет о его видеообращениях на тему «общенационального опроса».

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на особое мнение указанных судей.

Видеообращение Зеленского о «всенародном опросе» является политической рекламой и скрытой агитацией, отметили судьи в «особом мнении». По словам судей ВС, словосочетание «Украина — это ты!», которое Зеленский использовал во время видеообращений 13−16 октября, является лозунгом партии «Слуга народа» на местных выборах.

Политическая партия «Слуга народа», название которой заимствовано из одноименного телевизионного проекта, где главную роль сыграл актер Владимир Зеленский, ассоциируется с президентом Украины… Одной из целей проведения общенационального опроса в день проведения местных выборов является мобилизация президентом Украины избирателей, которые его поддерживают, побуждение их прийти и проголосовать в день выборов за кандидатов от политической партии «Слуга народа». Поэтому видеообращения должны быть маркированы как политическая реклама, — говорится в особом мнении судей.

Напомним, что 25 октября в Украине прошли местные выборы. Параллельно с ними президент Владимир Зеленский поставил избирателям пять вопросов, на которые они могли дать ответ возле избирательных участков. Глава государства интересовался мнением избирателей о пожизненном заключении за коррупцию, свободной экономической зоне на Донбассе, уменьшении числа депутатов, легализации медицинского каннабиса и «перезагрузке» Будапештского меморандума.