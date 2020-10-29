Полиция открыла дело за языковой конфликт в маршрутке Славянска, фото — РБК- Украина

https://racurs.ua/n145752-bran-v-otvet-na-zamechanie-na-ukrainskom-yazyke-v-marshrutke-policiya-slavyanska-otkryla-delo.html

Ракурс

Конфликт в Славянске из-за украинского языка стал причиной открытия уголовного производства.

В МВД обещают наказать участников инцидента в городской маршрутке, которые напали и обругали украиноязычную женщину.

Рита Мазанкова сделала замечание мужчине, который в общественном транспорте опустил маску на подбородок. На видео, которое женщина выложила на своей странице в Фейсбук, снято, как мужчина попытался вывести ее из автобуса.

Впоследствии замечание, сделанное Мазанковой на украинском языке, возмутило другую пассажирку, которая попросила говорить на «нормальном, славянском языке». Она заявила, что «вы уже здесь своими языками всех заколебали».

Участникам конфликта советник министра внутренних дел Иван Варченко пообещал наказание за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам (ст. 161 УК).

В правовой способ им будет доказано, что Славянск — это Украина, — сообщил на сайте МВД Варченко и добавил, что отдельное наказание ожидает нарушителя карантина.



Впоследствии пользователи идентифицировали лиц, присутствующих на видео. Женщина, которая была возмущена замечанием по поводу маски и украинского языка, оказалась кандидатом в депутаты Славянского горсовета от партии «Наш край» Валентиной Павловой.

Павлова — пенсионерка, ранее работавшая воспитательницей в детском саду и бухгалтером.