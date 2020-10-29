Еще одна атака мужчины с ножом произошла во Франции — СМИ

https://racurs.ua/n145751-esche-odna-ataka-mujchiny-s-nojom-proizoshla-vo-francii-smi.html

Ракурс

Второе нападение во Франции зафиксировали 29 октября. СМИ узнали об атаке вооруженного ножом мужчины в городе Авиньон на юго-востоке страны. Согласно предварительным данным, злоумышленник пытался напасть на полицейских и прохожих.

Как сообщает радио Europe, мужчина с ножом в руках угрожал атаковать жандармов и выкрикивал «Аллаху Акбар», пишет РБК со ссылкой на BFM TV.

Его застрелила полиция. Журналисты сообщили, что сотрудники полиции приняли решение открыть огонь на поражение. От полученных ранений мужчина умер. Это произошло спустя два часа после нападения близ базилики Нотр-Дам в Ницце.

Напомним, утром 29 октября в Ницце произошло нападение возле церкви. Там вооруженный ножом преступник убил трех человек и ранил еще нескольких. По словам источника BFMTV и Le Figaro в полиции, одна из жертв, женщина, была обезглавлена.