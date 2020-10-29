Ще один напад чоловіка з ножем стався у Франції — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n145751-sche-odyn-napad-cholovika-z-nojem-stavsya-u-franciyi-zmi.html

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Другий напад у Франції зафіксували 29 жовтня. ЗМІ дізналися про атаку озброєного ножем чоловіка в місті Авіньйон на південному сході країни. Згідно з попередньою інформацією, зловмисник намагався напасти на поліцейських і перехожих.

Як повідомляє радіо Europe, чоловік з ножем в руках погрожував атакувати жандармів і вигукував «Аллаху Акбар», пише РБК з посиланням на BFM TV.

Його застрелила поліція. Журналісти повідомили, що співробітники поліції прийняли рішення відкрити вогонь на ураження. Від отриманих поранень чоловік помер. Це сталося через дві години після нападу поблизу базиліки Нотр-Дам в Ніцці.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня в Ніцці відбувся напад біля церкви. Там озброєний ножем злочинець убив трьох осіб і поранив ще кількох. За словами джерела BFMTV і Le Figaro в поліції, одну з жертв, жінку, було обезголовлено.