Лайка у відповідь на зауваження українською в маршрутці — поліція Слов’янська відкрила справу, фото — РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n145752-layka-u-vidpovid-na-zauvajennya-ukrayinskou-v-marshrutci-policiya-slov-yanska-vidkryla-spravu.html

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Конфлікт у Слов’янську, що на Донбасі, через українську мову став причиною відкриття кримінальної справи.

В МВС обіцяють покарати учасників інциденту у міській маршрутці, які напали і лаялися на україномовну жінку.

Ріта Мазанкова зробила зауваження чоловіку, який у громадському транспорті опустив маску на підборіддя. На відео, яке жінка виклала на своїй сторінці у Фейсбук, зафільмовано, як чоловік спробував вивести її з автобуса.

Згодом зауваження, зроблене Мазанковою українською мовою, обурило іншу пасажирку, яка попросила говорити «нормальною, „слов'янською“ мовою». Вона заявила, що «ви вже тут своїми мовами закалебали».

Учасникам конфлікту радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко пообіцяв покарання за розпалювання ворожнечі та образу почуттів громадян за мовними ознаками (ст. 161 ККУ).

У правовий спосіб їм буде доведено, що Слов’янськ — це Україна, — повідомив на сайті МВС Варченко і додав, що окреме покарання очікує порушника карантину.



Згодом користувачі ідентифікували осіб, присутніх на відео. Жінка, яка була обурена зауваженням щодо маски та українською мовою, виявилася кандидаткою у депутати Слов’янської міськради від партії «Наш край» Валентиною Павловою.

Павлова — пенсіонерка, раніше працювала вихователькою у дитсадку і бухгалтером.