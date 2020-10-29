Нардеп Юрчишин подал в Офис генпрокурора заявление против судей КСУ. Фото: prompolit.info

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Ракурс

Заявление о преступлениях, совершенных судьями Конституционного суда во время принятия последних решений по антикоррупционному законодательству, подали в Офис генерального прокурора.

На судей пожаловался народный депутат от фракции партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Истцы считают, что судьи нарушили ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса — превысили свои конституционные полномочия. Об этом Юрчишин 29 октября сообщил на собственной странице в Facebook.

По словам парламентария, судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, урегулировать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное. Отмечается, что они своими решениями поставили под угрозу назначения должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит. Также нардеп отметил, что КСУ не имел права устанавливать, что есть преступление, так как это исключительные полномочия ВРУ.

За указанные нарушения судьям грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может вызвать судей Конституционного суда Украины в Верховную Раду для объяснений о причинах принятия КСУ последних спорных резонансных решений по делу антикоррупционного законодательства.