Российские хакеры атаковали больницы в США, заявили американские спецслужбы

Американские больницы подверглись атакам со стороны российских хакеров, фото: smi2.ru

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Ракурс

Хакерским атакам со стороны киберпреступников, которые, вероятно, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, подверглись ряд медицинских учреждений в американских штатах Нью-Йорк, Орегон и Миннесота.

Об этом заявили американские спецслужбы, сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что в распоряжении у хакеров есть список из более 400 госпиталей, которые они планируют атаковать.

Это было установлено в результате совместного расследования Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Министерства здравоохранения (HHS) США.

По словам хакеров, уже заразили более 30 из них, — говорится в сообщении.

Американские спецслужбы отмечают, что хакеры атакуют медицинский сектор путем кражи данных и установки программ, которые шифруют все данные на компьютерах и требуют денег за предоставление программных ключей, позволяющих расшифровать информацию.

Независимые эксперты по безопасности сообщают о не менее пяти атакованных таким образом больницах за неделю.

Отмечается, что хотя хакерская атака происходит менее чем за неделю до выборов в США, нет прямых свидетельств того, что хакеры руководствуются чем-то другим, кроме желания получить деньги.

Хакеры используют вредоносную программу-вымогатель Ryuk, которая распространяется через сеть зомби-компьютеров под названием Trickbot.

Напомним, корпорация Microsoft недавно заявила, что большинство хакерских атак имеют «российский след».