Російські хакери атакували лікарні у США, заявили американські спецслужби

Американські лікарні зазнали атак з боку російських хакерів, фото: smi2.ru

https://racurs.ua/ua/n145758-rosiyski-hakery-atakuvaly-likarni-u-ssha-zayavyly-amerykanski-specslujby.html

Ракурс

Хакерських атак з боку кіберзлочинців, котрі, ймовірно, розташовані у Москві та Санкт-Петербурзі, зазнала низка медичних закладів в американських штатах Нью-Йорк, Орегон та Міннесота.

Про це заявили американські спецслужби, повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що в розпорядженні у хакерів є список з понад 400 госпіталів, котрі вони планують атакувати.

Це було встановлено в результаті спільного розслідування Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) та Міністерства охорони здоров’я (HHS) США.

За словами хакерів, вже заразили понад 30 з них, — йдеться в повідомленні.

Американські спецслужби зазначають, що хакери атакують медичний сектор шляхом крадіжки даних та встановлення програм, які шифрують усі дані на комп’ютерах і вимагають грошей за надання програмних ключів, котрі дозволять розшифрувати інформацію.

Незалежні експерти з питань безпеки повідомляють про щонайменше п’ять атакованих таким чином лікарень за тиждень.

Зазначається, що хоча хакерська атака відбувається менш ніж за тиждень до виборів у США, немає прямих свідчень того, що хакери керуються чимось іншим, окрім бажання отримати гроші.

Хакери використовують шкідливу програму-вимагальник Ryuk, котра розповсюджується через мережу зомбі-комп'ютерів під назвою Trickbot.

Нагадаємо, корпорація Microsoft нещодавно заявила, що більшість хакерських атак мають «російський слід».