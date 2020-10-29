«Бумбокс» у новому кліпі згадав про справу Антоненка. Фото: flow.ru

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Ракурс

Український гурт «Бумбокс» випустив новий кліп «Ангела» разом з гуртом «Крихітка».

Ця композиція увійшла до першої частини альбому «Таємний код: Рубікон», який артисти випустили у 2019 році. Нове відео з’явилося 29 жовтня на YouTube-каналі «Бумбоксу».

За словами фронтмена гурту Андрія Хливнюка, за період від написання пісні до видання кліпу пройшло достатньо подій в Україні і в світі, «вагомих настільки, що би можна було заховати їх в тіло цього кліпу».

«Ангела» не вдасться подивитися один раз. Щоб побачити всі деталі і «зчитати» меседжі, закладені в відео, його доведеться переглядати і часто ставити на паузу. Кожен предмет, а їх в кліпі багато, має своє значення, з деякими пов’язані реальні історії з життя нашої країни, — розповів Хливнюк.

У кліпі, зокрема, є згадка про справу музиканта Андрія Антоненка — підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павло Шеремета.

Нагадаємо, гурт KAZKA випустив другий за тиждень трек. Днями, 27 жовтня, український електро-фольк гурт презентував нову пісню та кліп «Острів».