Суд призупинив розгляд апеляції “ПриватБанку” щодо Суркісів

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Розгляд апеляції «ПриватБанку» у справі про виплату компаніям родини Суркісів 350 млн дол. призупинено до оголошення вердикту Верховного суду щодо скарги фінустанови на рішення судді Печерського райсуду Сергія Вовка, який зобов’язав банк обслуговувати депозити братів Суркісів.

Суд за власною ініціативою призупинив розгляд апеляційної скарги до завершення перегляду справи Верховним судом, — пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу «ПриватБанку».

Суд також відхилив клопотання «ПриватБанку» щодо призупинення дії рішення Печерського райсуду Києва про виплату компаніям Суркісів 350 млн дол.

Нагадаємо, 2 вересня суддя Печерського райсуду Києва Вовк задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов’язання «ПриватБанку» обслуговувати їхні депозити, розмішені на рахунках кіпрської філії. Загальна сума вимог становить 347 млн дол. Суд також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна «ПриватБанку» в разі відмови виплатити Суркісам цю суму.

Згідно з позицією банку, офшорні договори Суркісів на сьогодні вважаються виконаними, оскільки у 2016 році під час проведення націоналізації вони були обміняні на акції додаткової емісії.