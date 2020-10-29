Пожежа в церкві. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n145754-davnya-ukrayinska-cerkva-zgorila-u-prazi-foto.html

Ракурс

У Чехії згоріла дерев’яна церква святого Михаїла, яку привезли з України у 1920-х роках. Споруда майже повністю згоріла у Празі. Гасили вогонь шість пожежних бригад.

Магістрат столиці Чехії заявив, що почне збирати кошти на її відновлення. Про пожежу повідомило видання Novinky.

Пожежники повідомили, що полум’я спершу охопило нижню частину церкви, а після цього швидко поширилося по всій будівлі. Вона згоріла майже повністю, люди не постраждали.

Церква практично повністю знищена вогнем, а її вежа обвалилася. Ми винесли з церкви кілька балонів з пропан-бутаном, які охолодили, — заявив речник пожежної охорони Мартін Кавка.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс написав у Twitter, що магістрат Праги 29 жовтня має оголосити про публічний збір пожертв на відновлення церкви.

Церкву святого Михаїла побудували в другій половині ХVII століття в селі Великі Лучки поблизу Мукачева. У 1793 році церкву купили і перевезли прихожани села Медведівці.

А 1929 року церкву перевезли до Праги у колекцію Національного музею. У 2008 році церкву передали в користування православній спільноті Чехії та Словаччини.

Церква побудована у бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має довжину близько 14 м і ширину вісім метрів. Вежа мала висоту майже 17 м.