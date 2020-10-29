Сгорела церковь. Фото: Aktu.cz

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Деревянная церковь святого Михаила, которую привезли из Украины, почти полностью сгорела в Праге. Тушили огонь шесть пожарных бригад.

Магистрат столицы Чехии заявил, что вскоре начнет собирать средства на ее восстановление. О пожаре сообщило издание Novinky.

Пожарные сообщили, что огонь сначала охватил нижнюю часть церкви, а затем быстро распространился по всему зданию. Она сгорела почти полностью, люди не пострадали.

Церковь практически полностью уничтожена огнем, а ее башня обвалилась. Мы вынесли из церкви несколько баллонов с пропан-бутаном, которые охладили, — заявил представитель пожарной охраны Мартин Кавка.

В то же время посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис написал в Twitter, что магистрат Праги 29 октября должен объявить о публичном сборе пожертвований на восстановление церкви.

Напомним, что церковь святого Михаила построили во второй половине ХVII века в селе Великие Лучки вблизи Мукачево. В 1793 году церковь купили и перевезли прихожане села Медведевцы.

А в 1929 году церковь перевезли в Прагу в коллекцию Национального музея. В 2008 году церковь передали в пользование православной общине Чехии и Словакии.

Церковь построена в бойкивском стиле с элементами народного барокко. Она имеет длину около 14 м и ширину восемь метров. Башня имела высоту почти 17 м.