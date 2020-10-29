Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации президентских выборов в Польше

Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов в Польше. Фото: РБК

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, назвал сфальсифицированными итоги президентских выборов в Польше.

Белорусский президент считает, что Анджей Дуда не имел какого-то преимущества над соперниками, поэтому сфальсифицировал результаты выборов. Так Лукашенко прокомментировал протесты в Польше из-за запрета абортов. Он считает, что женщины начали протестовать не только потому, что запретили аборты. Об этом 29 октября сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По мнению Лукашенко, протесты начались в связи с фальсификацией польских выборов и то, что на ситуацию влияют и экономические проблемы.

Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя, — заявил он.



Кроме того, белорусские СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Беларуси. Заявляется, что Лукашенко уволил министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева и назначил на его место Ивана Кубракова, который до этого возглавлял Главное управление внутренних дел в Минске. Караева Лукашенко назначил помощником президента по Гродненской области.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда впервые прокомментировал протесты в стране, которые вспыхнули после полного запрета абортов. Глава государства заявил, что решение необходимо доработать.