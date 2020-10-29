Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації президентських виборів у Польщі

Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації виборів у Польщі. Фото: РБК

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Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, назвав сфальсифікованими підсумки президентських виборів у Польщі.

Білоруський президент вважає, що Анджей Дуда не мав якоїсь переваги над суперниками, тому сфальсифікував результати виборів. Так Лукашенко прокоментував протести в Польщі через заборону абортів. Він вважає, що жінки почали протестувати не лише тому, що заборонили аборти. Про це 29 жовтня повідомляє Telegram-канал «Пул Першого».

На думку Лукашенка, протести почалися у зв’язку з фальсифікацією польських виборів та те, що на ситуацію впливають і економічні проблеми.

Вони хотіли стрілки перевести на нас. А поляки не дурні, і там це все почалося. Це все в купу зібралося, а далі — спусковий гачок: для селян — пушніна, для жінок — аборти. Це був уже привід. А там давно вже революція зріла, і я їм про це говорив: не лізьте в чужий город, розберіться у себе, — заявив він.



Крім того, білоруські ЗМІ повідомили про кадрові перестановки в уряді Білорусі. Заявляється, що Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Караєва й призначив на його місце Івана Кубракова, який до цього очолював Головне управління внутрішніх справ у Мінську. Караєва Лукашенко призначив помічником президента по Гродненській області.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вперше прокоментував протести у країні, які спалахнули після повної заборони абортів. Глава держави заявив, що рішення необхідно доопрацювати.