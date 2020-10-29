Суд приостановил рассмотрение апелляции «ПриватБанка» по делу Суркисов

https://racurs.ua/n145757-sud-priostanovil-rassmotrenie-apellyacii-privatbanka-po-delu-surkisov.html

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Рассмотрение апелляции «ПриватБанка» по делу о выплате компаниям семьи Суркисов 350 млн долл. приостановлено до оглашения вердикта Верховного суда. Речь идет о жалобе финучреждения на решение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка, который обязал банк обслуживать депозиты братьев Суркисов.

Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом, — пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу «ПриватБанка».

Суд также отклонил ходатайство «ПриватБанка» о приостановлении действия решения Печерского райсуда Киева о выплате компаниям Суркисов 350 млн долл.

Напомним, 2 сентября судья Печерского райсуда Киева Волк удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда 2017 года об обязательствах «ПриватБанка» обслуживать их депозиты, размещенные на счетах кипрского филиала. Общая сумма требований составляет 347 млн долл. Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества «ПриватБанка» в случае отказа выплатить Суркисам эту сумму.

Согласно позиции банка, офшорные договора Суркисов сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году во время проведения национализации их обменяли на акции дополнительной эмиссии.